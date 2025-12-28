«Immer die gleichen Acts? Das sehe ich überhaupt nicht so»

Kritiker Ihrer «Feste» bemängeln, dass immer wieder die gleichen Acts eingeladen werden. Was sagen Sie dazu?

Das sehe ich überhaupt nicht. Wir haben in den letzten Jahrzehnten so vielen neuen Stars eine Chance gegeben: Semino Rossi, Helene Fischer, Voxxclub, Ben Zucker und viele mehr hatten alle ihren ersten grossen TV-Auftritt bei uns, als sie noch unbekannt waren. Ross Antony, Maite Kelly, Giovanni Zarrella, Eloy de Jong und viele mehr haben ihre Schlagerkarrieren bei uns gestartet. Und wenn ich das mit dem Fussball vergleiche, dann gibt es dort auch ganz unterschiedliche Ligen, Vereine und Mannschaften. In der Champions League spielen auch immer mal überraschende Teams mit, aber sicher dabei sind Bayern München, Real Madrid, Liverpool und Manchester City. Und das erwarte ich als Fan auch. Genauso ist es beim «Schlagerbooom»: Der «Schlagerbooom» ist Champions League und deshalb spielen hier die Besten, die Erfolgreichsten und die Beliebtesten.