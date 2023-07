Auch ein früherer Arbeitskollege von DiCaprio musste sich erst kürzlich für seine Doppelrolle in Klima-Fragen rechtfertigen: «Titanic»-Regisseur James Cameron (68) nutzte die Reichweite seiner «Avatar»-Filme, um auf die Umweltproblematik aufmerksam zu machen. Gleichzeitig wurde Cameron aber kritisiert, da solch grosse Filmproduktionen einen grossen ökologischen Fussabdruck hinterlassen. Wie Studien zeigen, verursacht eine Blockbuster-Produktion im Durchschnitt etwa 3’000 Tonnen CO2. So stellte man sich nach der Erscheinung des Films im Dezember 2022 auch die Frage: Ist die Botschaft von «Avatar – the Way of Water» reine Heuchelei? Die Filmcrew rechtfertigte sich umgehend: Man habe sich ausschliesslich vegan ernährt, die gesamte Produktion sei mit Solar-Strom betrieben worden, zudem seien nur nachhaltige Toiletten am Set aufgestellt worden.