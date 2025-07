Die neue Jeans-Kampagne der US-Modemarke American Eagle mit Sydney Sweeney (27) schlägt hohe Wellen In einem dazugehörigen Videoclip knöpft sich die US-Schauspielerin lasziv ihre Jeans zu, während sie nachdenklich erklärt: «Gene werden von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben und bestimmen oft Merkmale wie Haarfarbe, Persönlichkeit und sogar Augenfarbe ... Meine Gene sind blau», erklärt Sweeney. Die Werbekampagne mit dem doppeldeutigen Titel «Sydney Sweeney Has Great Jeans» spielt mit dem Wortwitz um «Jeans» und «Genes» – die englischen Worte klingen fast gleich.