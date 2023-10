«In Frankreich ist ‹Die da!?!› Deutsch-Lektion»

1989 hattet ihr euren ersten Auftritt auf einer Bühne aus Europaletten in einem Kindergarten bei Stuttgart. Die Baloise Session empfing euch in Klubtischatmosphäre bei Kerzenlicht. Was hat sich in 34 Jahren am meisten verändert: der Hip-Hop, das Publikum oder ihr euch?

Smudo: Alles. Es kommt mir vor, als wäre die Welt von damals eine verlorene. Es ging um fossile Tonträger, die wir verkaufen wollten, sechstürige CO2-Limousinen und so weiter.

Thomas D: Aber es gibt auch etwas, das gleich geblieben ist: vier Jungs, die Spass haben bei dem, was sie machen.