In Harry und Meghans Villa stinkt es nach verwesenden Innereien

Nicht die erste Geruchsbelästigung für Harry und Meghan

Ein Behördensprecher deutete an, dass der Gestank noch bis zum Herbst anhalten könnte, da das Wasser dort derzeit nicht richtig abfliessen könne. Man sei machtlos, dennoch würden die Belästigungen nur sporadisch auftreten. Harry und Meghan hatten bereits in der Vergangenheit mit Geruchsbelästigung zu tun: Im letzten Jahr wurde berichtet, dass eine legale Marihuana-Fabrik in Santa Barbara zu einer Belästigung führte. In unmittelbarer Umgebung zu ihrer Villa stünden riesige Cannabis-Gewächshäuser.