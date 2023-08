Glückliche Victoria Beckham vermisst etwas

Ebenfalls mit in den Ferien sind Tochter Harper (12) und Sohn Cruz Beckham (18) und auch die beiden jüngsten Kinder scheinen die Auszeit in vollen Zügen zu geniessen. Während sich Harper Kuscheleinheiten von Papi David abholt und bei einer Bootsfahrt die Nase in den Wind und die Sonne streckt, tobt Cruz lieber auf dem Heck des Bottes herum und kühlt sich dazwischen im Meer ab. Die zwei älteren Söhne Brooklyn (24) und Romeo Beckham (20) konnten (oder wollten) nicht mit in die Familienferien, was Mama Victoria etwas zu schmerzen scheint. «Ich vermisse euch beiden», schreibt sie zu ihrem Intagram-Post.