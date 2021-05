In Sachen Romantik macht den Bidens keiner etwas vor

Sein erstes grosses Jubiläum als Präsident der Vereinigten Staaten feierte Joe Biden, 78, am Donnerstag: 100 Tage ist es nun her, seit er am 20. Januar 2021 sein Amt angetreten hat. 100 Tage, in denen er sich dem Erbe Donald Trumps angenommen hat – mitten in der Corona-Krise zu einem denkbar schwierigen Zeitpunkt. Doch die Politik-Experten sind zu einem Grossteil sehr beeindruckt von dem, was Biden in den letzten dreieinhalb Monaten bereits erreicht hat. Das Weisse Haus sei wieder ein «Ort der Verlässlichkeit», schreibt das «Handelsblatt». Von «Aufbruchstimmung» und «fundamentalem Umbau» ist die Rede, will Biden doch mit diversen Aufbau- und Hilfsprogrammen vor allem die Unter- und Mittelschicht stärken. Stefan Kornelius findet in einem Kommentar in der «Süddeutschen Zeitung» klare Worte: Joe Biden habe in hundert Tagen geschafft, was andere vor ihm «in knapp hundert Monaten nicht hinbekommen».