Ina Müller spricht über ihre Probleme mit Dating

«Wenn man jetzt single ist, in unserem Alter, wie macht man das denn überhaupt?», will Tietjen von Müller wissen und führt ihre Frage weiter aus. «Ich mein, wenn beim Bäcker jetzt einer ganz nett guckt oder so, man kann doch als prominente Frau nicht einfach sagen, ‹hast du Bock auf einen Kaffee?› Was macht man denn da?» «Ja nichts», antwortet Müller. «Man will ja nicht die sein, die Typen in der Bäckerei anquatscht von der Seite.»