Influencerin trinkt Glühwein – im fünften Schwangerschaftsmonat

User geben Influencerin die Schuld

Was Selina Ibele wohl nicht erwartet hat, sind die Kommentare unter ihrem Video. Denn obwohl viele Verständnis für ihre Reaktion zeigen, schieben einige User der jungen Mutter die Schuld an der Situation zu. «Naja, du warst dir eh schon unsicher, ob es mit oder ohne ist, hast dich dennoch ohne Zwang dazu entschieden, es selber zu trinken. Hätte ja auch wer vorkosten können und schiebst die Verantwortung an die Verkäuferin ab», schreibt eine Userin. Eine andere meint: «Wegen ein bisschen Alkohol, der in so geringer Menge nun wirklich nicht schadet, so ein Drama zu machen ...». Ein weiterer Kommentar heisst einfach nur: «Selber schuld».