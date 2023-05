Werden Sie je mit Ihrer Frau Catherine Zeta-Jones vor der Kamera sehen?

Wir waren beide in «Traffic» – zwar in verschiedenen Teilen des Films. Sie war damals schwanger mit Carys. Wir sollten was finden. Nichts Liebevolles, das will ja niemand sehen. Vielleicht ein Remake von «War of the Roses». Catherine wäre super darin.