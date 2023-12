Zum Filmstart von «791 km»

Iris Berben über Roadtrips und Cancel Culture

Am 14. Dezember lief der Film «791 km» in den Kinos an. Darin teilen sich fünf Fremde ein Taxi von München nach Hamburg. Eine dieser Personen ist Marianne – gespielt von Iris Berben. Im Interview mit Schweizer Illustrierte spricht die Schauspielerin über den Film, Roadtrips und Cancel Culture.