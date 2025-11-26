Iris Katzenberger lässt für 6000 Franken ihre Arme straffen

TV-Star fühlte sich unwohl am Strand

Für Iris Katzenberger ist die Oberarmstraffung kein Schönheitswahn, sondern eine bewusste Entscheidung, um Lebensqualität zurückzugewinnen. Im Sommer trug sie oft eine Weste und am Strand legte sie regelmässig ein Handtuch über ihre Arme. «Nicht aus Eitelkeit, sondern weil es ihr unangenehm war», erklärt Tochter Daniela Katzenberger und fügt an: «Wir beide stehen in der Öffentlichkeit. Da hat man auch Angst vor ungewollten Paparazzi-Bildern.»