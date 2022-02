Ist bei Michael Blublé Kind Nummer Vier unterwegs?

Weiter erklärte sie im Post: «Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich und froh ich darüber bin, mit Mike gearbeitet und 3 Tage mit ihm am Set verbracht zu haben. Ich bewundere ihn so sehr, er ist die Nummer 1 in allem, was er tut, so professionell!» Sie fügte hinzu: «Danke, mi amor, dass du mir immer vertraust und mein bester Freund bist. Danke, dass du mir das Gefühl gegeben hast, dass ich eine grossartige Frau, Schauspielerin, Mutter bin. Du ermutigst mich, immer ein guter Mensch zu sein. »