Ist Brad Pitt in einen Jungbrunnen gefallen?

Er scheint die Rolle des Benjamin Button aus seinem gleichnamigen Film damals verinnerlicht zu haben. Brad Pitt verkörperte 2009 den Helden des Films «Der seltsame Fall des Benjamin Button», in dem ein Mann rückwärts altert. Das hat den Hollywood-Star offensichtlich so geprägt, dass er in letzter Zeit selbst so wirkt, als würde er stets jünger werden.