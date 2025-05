Ist es okay, seine Kinder absichtlich anzulügen?

Was das Lügen betrifft, ist sie ehrlich – zumindest, wenn es um ihre Kinder geht. Charlotte Würdig (46), die Ex-Frau des deutschen Rappers Sido (44), gab in einem Interview mit «RTL» zu, beim Erziehen ihrer beiden Söhne auch gerne mal zu Notlügen zu greifen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, abends die Kinder ins Bett zu bringen. «Ihr wollt noch wach bleiben, so lange wie ihr wollt am Dienstagabend? Versuchen wir das am Donnerstagabend?», gab Würdig einen ihrer Tricks preis. «In der Hoffnung, sie haben das bis dahin vergessen.»