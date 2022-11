In der Welt von Diamanten und Schmuck scheint Ines de Ramon sich auch wohl zu fühlen. Sie begann bei Christie's in der Schmuckabteilung zu jobben, bevor sie vier Jahre für den Schweizer Luxusjuwelier De Grisogono in der Verkaufsabteilung in New York arbeitete. Seit 2020 ist Ines de Ramon stellvertretende Geschäftsführerin für die Marke «Anita Ko Jewelery» – sie stand sogar schon selbst für das Schmuckunternehmen vor der Kamera –, die Stars wie Hailey Bieber, Nicola Peltz oder Natalie Portman zu ihrer Kundschaft zählt.