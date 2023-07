In seiner Rolle als James Bond verkörperte Schauspieler Daniel Craig stets den galanten Gentleman und Frauen-Verführer. Doch am diesjährigen Wimbledon-Finale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic lässt der Brite punkto Benimmregeln ein paar Fragen offen. Denn als es in der Royal Lodge zu einer Begegnung mit Prinzessin Catherie (41) kommt, scheint es so, als würde der 55-Jährige nicht einmal aufzustehen um die Frau von Thronfolger Prinz William (41) zu begrüssen.