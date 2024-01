Dabei geht es in dem Film um so viel mehr als nur eine Puppe aus Plastik, die plötzlich unzufrieden mit ihrem perfekten Leben zu sein scheint. Die Thematik greift tiefer, spricht darüber, wie die Gesellschaft Frauen heutzutage – trotz Gleichberechtigung in vielen Bereichen – immer noch anders behandelt als Männer, unter welchem Druck Frauen stehen, der sich in der Regel stark von jenem unterscheidet, unter dem Männer sind. Die Gesellschaft scheint ein perfektes Bild von einer Frau zu zeichnen – in diesem Fall Barbie. Doch selbst jemand Perfektes wie die von Margot Robbie gespielte Figur hat das Gefühl, nicht gut genug zu sein, der Welt nicht zu reichen, wie sie ist. Denn bei ihrem Trip in die echte Welt muss Barbie feststellen, dass Frauen anders behandelt werden, als Männer. Ken, der Barbie begleitet, fühlt sich wohl denn zum ersten Mal ist er derjenige, der Respekt von seiner Umwelt bekommt und nicht belächelt wird. Barbie muss sich jedoch mit Belästigung und obszönen Sprüchen herumschlagen und wird aufgrund ihres Aussehens auf ihre blonden Haare und ihre Brüste reduziert.