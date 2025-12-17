Ist Kylie Minogue die neue Königin der Weihnacht?

Seit Jahren beherrschen hierzulande zwei Titel die Hitparade im Dezember: Mariah Carey (56) landet mit «All I Want For Christmas Is you» seit 2018 jährlich zur besinnlichen Zeit auf dem ersten Platz der Charts. Am Sonntag schaffte der sonst jeweils auf dem Silber-Platz platzierte Wham!-Hit «Last Christmas» zum ersten Mal überhaupt den Schritt auf die Spitze. Anders sieht es in Grossbritannien aus: Dort ist der australische Popstar Kylie Minogue (57) auf dem besten Weg, mit ihrem neuen Weihnachtssong «XMAS» zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder die Hitparade anzuführen.