Zum ersten Mal seit seinem Tod 2009 sieht die Neverland Ranch wieder so aus wie zu Michael Jacksons (†50) Lebzeiten. Rechtzeitig zum Dreh eines biografischen Films über den «King of Pop», mit dessen Neffen Jafaar Jackson (27) in der Hauptrolle, erstrahlt sein berühmtes Ex-Anwesen im Santa Ynez Valley in Kalifornien im alten Glanz.