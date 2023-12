Für Gott gibt Edoardo Santini vieles – aber nicht alles – auf

Seinen Weg zu Gott möchte Edoardo Santini in einem Priesterseminar in der Nähe von Florenz starten. Aber schon jetzt scheint er sich in Bibelgruppen zu engagieren und reiste diesen Sommer mit gleichgesinnten Italienerinnen und Italienern an den Weltjugendtag der römisch-katholischen Kirche, wo er viel Spass hatte. Auf Instagram teilte er Videos seiner Reise und schwärmte in den höchsten Tönen von Land, Leuten und Kirche.