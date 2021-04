Italienische Sängerin und Schauspielerin Milva ist gestorben

Milva, bürgerlich Maria Ilva Biolcati, wurde 1939 im norditalienischen Goro geboren. 1961 startete sie ihre Musikkarriere mit einem Auftritt auf dem Sanremo-Festival. Fast 20 Mal trat sie in ihrer Karriere dort auf. 1978 veröffentlichte sie die deutschsprachige Single «Zusammenleben» und wurde so auch hierzulande bekannt. Es folgten weitere deutsche Lieder wie «Hurra, wir leben noch». Ihre Songs sang sie zudem auf Englisch, Französisch, Spanisch oder Griechisch. In den 1980er Jahren wirkte sie in mehreren Spielfilmen mit.