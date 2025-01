Italienischer Star-Fotograf Oliviero Toscani (†82) ist tot

«Mit grossem Schmerz geben wir die Nachricht bekannt, dass unser geliebter Oliviero heute, am 13. Januar 2025, seine nächste Reise angetreten hat. Wir bitten um Vertraulichkeit und Verständnis für diesen Moment, dem wir in der Intimität der Familie begegnen möchten», heisst es in einer Mitteilung. Wie die italienische Zeitung «L'Unione Sarda» schreibt, sei der Fotograf am 10. Januar aufgrund seines verschlechterten Gesundheitszustands in ein Spital eingeliefert worden.