Italiens Bernardeschi kommt zu spät zur eigenen Hochzeit

Dabei war die Hochzeit an sich längst nicht das Einzige, das Bernardeschi und seine Frau feiern konnten. Neben der Vermählung liessen der Stürmer und Veronica auch gleich ihre zweite Tochter Lena, die im Mai geboren wurde, taufen. Und weil aller guten Dinge bekanntlich drei sind, hatte das Paar für die Vermählung und die Taufe auch einen per se speziellen Tag gewählt: So konnte die frisch Angetraute des Italien-Helden an demselben Tag auch gleich noch ihren 36. Geburtstag feiern. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen? Wohl eher deren drei.