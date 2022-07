Ivana Trump stirbt im Alter von 73 Jahren

Donald Trump: «Sie war eine unglaubliche Frau»

Auch Donald Trump hat auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social ein Statement veröffentlicht. «Ich bin sehr traurig, allen, die sie liebten, von denen es viele gibt, mitteilen zu müssen, dass Ivana Trump in ihrem Haus in New York City verstorben ist», so der ehemalige US-Präsident. «Sie war eine wundervolle, wunderschöne und unglaubliche Frau, die ein grossartiges und inspirierendes Leben führte. Ihr ganzer Stolz waren ihre drei Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric. Sie war so stolz auf sie und wir alle waren stolz auf sie. Ruhe in Frieden, Ivana!»