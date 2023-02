James Middleton (35), seines Zeichens jüngerer Bruder von Prinzessin Kate (41), ist derzeit in tiefer Trauer. Seine Hündin Ella verstarb nach 15 Jahren an der Seite von James am 20. Januar an Nierenkrebs. An der Beerdigung nahm sogar die Prinzessin von Wales teil, denn Ella war nicht einfach nur ein Haustier für James, sie war seine beste Freundin, seine Lebensretterin, wie er sagt und der Grund, warum er seine Ehefrau Alizée Thevenet traf.