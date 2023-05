Jamie Foxx schon seit Wochen nicht mehr in Krankhaus

Erleichterung für Fans von Jamie Foxx

Tatsächlich waren in den vergangenen Wochen wenige gesicherte Informationen über den Gesundheitszustand des Hollywood-Stars an die Öffentlichkeit gedrungen. So wurde unter anderem bekannt, dass Foxx und seine Tochter Corinne nicht in der kommenden Staffel der Gameshow «Beat Shazam» zu sehen sein werden. Freunde und Stars riefen zudem in sozialen Netzwerken wiederholt dazu auf, für Foxx zu beten, was bei Fans schlimmste Befürchtungen weckte. Das neueste Statement von Corinne Foxx sollte daher für viele eine Erleichterung darstellen.