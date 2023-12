Wenn Sie zurückdenken, was ging damals in Ihnen vor?

Ich fühlte mich verloren. Ich bin von meinem Charakter her sehr herzgeführt, sehr emotional. Ich entschied mich, den Herzschmerz nach der Trennung zu betäuben. Es wurde mehr und mehr, immer stärkerer Alkohol. Als das nicht mehr reichte, kamen Drogen dazu. Das ist eine Teufelsmischung. Ich war gefangen in diesem Strudel, der schnell in Richtung Hölle ging. Durch eine Knieoperation konnte ich zudem nicht mehr trainieren, verlor so mein strukturiertes Leben. Es kam alles zusammen.