Jane Birkins Tochter Kate starb 2013 im Alter von nur 46 Jahren an den Folgen eines Fenstersturzes. Für die Sängerin ein unüberwindbarer Verlust. Im «Stern» sagte sie: «Ich will nicht über den Tod meiner Tochter hinwegkommen, ich will keine Hilfe, es je hinter mir zu lassen.» Sie erzählte weiter: «Ich bin einmal in Lyon in eine Apotheke gegangen, habe dort ein Maniküre-Set gekauft und plötzlich den ganzen Weg zum Hotel geweint, weil meine Tochter Kate sich gern die Fingernägel machte.»