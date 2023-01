Jane Fonda macht wieder Workouts

Die Therapie beendete sie kurz vor ihrem 85. Geburtstag am 21. Dezember. «Letzte Woche wurde mir von meinem Onkologen gesagt, dass mein Krebs in Remission ist und ich die Chemo absetzen kann. Ich fühle mich so gesegnet, so glücklich. Ich danke allen, die gebetet und mir gute Gedanken geschickt haben», schrieb die Schauspielerin in einem Beitrag auf ihrer Website.