Bestens gelaunt und mit einer grossen Portion Humor hat sich Richard Lugners (90) Opernball-Gast, Jane Fonda (85), gestern bei einer Pressekonferenz in der Lugner City in Wien gezeigt. Auf die Frage, warum sie die Einladung des Baulöwen angenommen habe, sagt Fonda: «Ich brauche das Geld», schliesslich müsse sie Rechnungen bezahlen. Was genau ihre Aufgabe am Opernball überhaupt sei, war Jane Fonda bis vor Kurzem auch nicht klar, sie dachte sie besuche eine Opernaufführung.