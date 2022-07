Jane Fonda weiss, was Frauen wollen

Jane Fonda hat immer mal wieder über ihr Sexleben geplaudert. Zuletzt spricht die «Frankie and Grace» -Darstellerin nun darüber, kein grosses Verlangen nach Sex und Intimität zu verspüren. Wenn Sex, dann sei der privat und solo. Offen wie nie spricht sie auch über ihre Fantasien. In denen habe sie ausschliesslich Sex mit einem jüngeren Mann. So antwortete sie 2020 in der «The Ellen DeGeneres Show» auf die Frage, ob sie noch «verrückten Sex» habe, ziemlich deutlich: «Nein, null. Ich bin alt und hatte schon so viel davon. Ich brauche es jetzt gerade nicht, weil ich viel zu beschäftigt bin.»