Janin Ullmann gewinnt «Schlag den Star» gegen Jeanette Biedermann

Moderatorin Janin Ullmann (41) hat am Samstagabend (11. März) in der ProSieben-Show «Schlag den Star» den Sieg eingefahren. Sie setzte sich in der erneut von Elton (51) moderierten Sendung gegen Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann (43) durch. Die 41-Jährige hat sich damit das Preisgeld von 100.000 Euro gesichert.