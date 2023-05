An der Met Gala am gestrigen Montag, 1. Mai, konnte man wieder einmal spektakuläre Outfits der grossen Stars bewundern, denen die Ehre zuteil wurde, an das prestigeträchtige Event eingeladen zu sein. Ganz im Zeichen des Mottos «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» versammelte sich die Elite des Showbusiness und der Mode-Welt auf dem roten Teppich in New York, um dem 2019 verstorbenen Modezaren (†85) Tribut zu zollen.