Jasmin Herren «steht unter Schock»

TV-Star und Partysänger Willi Herren ist am Dienstag (20. April) im Alter von 45 Jahren gestorben. Jasmin Herren war seit 2018 mit dem Reality-TV-Urgestein verheiratet, im März 2021 folgte die Trennung. Jasmin Herrens Managerin erklärte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news: «Jasmin hat über mich bei einem Spaziergang mit ihrem Hund von Willis Tod erfahren. Ihr geht es sehr schlecht, sie steht unter Schock und musste ärztlich betreut werden. Sie ist nicht in der Lage, sich zu äussern.»