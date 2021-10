Ex-«GZSZ»-Schauspielerin und Popmusikerin Jasmin Tawil (39) macht ihre neue Liebe öffentlich. «Ich bin so glücklich. Miquele ist ein so romantischer, respektvoller und fürsorglicher Mensch. Das Beste, was mir passieren konnte. Der liebe Gott hat ihn mir geschickt», schwärmt sie im Gespräch mit der «Bild»-Zeitung von dem neuen Mann an ihrer Seite. Die Berlinerin und der 38-jährige Venezianer sollen sich in ihrer aktuellen Wahlheimat Costa Rica kennengelernt haben.