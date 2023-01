Erstes Kind auf der Welt

Die Sängerin und Moderatorin, die in den 1990er-Jahren als Blümchen grosse Erfolge feierte, hat Mitte November die Geburt ihres Kindes in einem Instagram-Post bekannt gegeben. Dass sie und der Vater des Kindes, ein dänischer Unternehmer, ein Mädchen erwarten, hatte Wagner schon zuvor mitgeteilt. Dem Magazin «Bunte» verriet sie etwa: «Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so umhaut, dass wir eine Tochter bekommen. Mein Partner und ich haben beide ein paar Tränen verdrückt.»