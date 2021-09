«Voller Leidenschaft und Vitalität»

Jean-Paul Belmondo und «die schönsten Frauen der Welt»

Schauspiel-Legende Jean-Paul Belmondo starb am 6. September 88-jährig in Paris. Zu Lebzeiten sorgte er mit seinen Filmen für Schlagzeilen – und mit den schönen Frauen an seiner Seite.