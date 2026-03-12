Jeanette Biedermann (46) zeigt erstmals ihren Babybauch

Die Freude der Musikerin könnte kaum grösser sein. «Ich wünsche mir seit Jahren ein Kind», erklärt sie in ihrem Beitrag. Doch sie habe den Wunsch, Mutter zu werden, der Natur und der Bestimmung überlassen. Umso emotionaler sei der Moment gewesen, als sie von der Schwangerschaft erfahren habe. «Jetzt hat die Natur und die Bestimmung entschieden, uns dieses kleine Wunder zu schenken! Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich unendlich! Es war eine Riesenüberraschung und kam als Weihnachtsgeschenk zu uns!»