«Jeanne du Barry»-Regisseurin will nie mehr mit Johnny Depp arbeiten

Gute Film-Kritik

In «Jeanne du Barry» spielt Depp den französischen König Ludwig XV., der sich in eine leidenschaftliche Liebe mit der bürgerlichen Jeanne Vaubernier, gespielt von Maïwenn, stürzt. Die aus einfachen Verhältnissen stammende Frau hatte ihre betörenden Reize geschickt eingesetzt, um das Herz des Monarchen zu erobern. So entwickelt sich zwischen dem ungleichen Paar eine tiefe Zuneigung, die bis in den Tod anhalten soll.