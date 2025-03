Jeff Bezos lässt Clooney wie einen armen Schlucker aussehen

Doch der zweitreichste Mann der Welt Jeff Bezos wäre nicht Jeff Bezos, wenn er nicht ordentlich klotzen würde. Nachdem erste Insider behauptet hatten, dass die Hochzeit auf Bezos 500-Millionen-Dollar-Yacht stattfinden würde – es ist mit 127 Metern die grösste Segeljacht der Welt –, klärte eine weitere Quelle jetzt auf: Das Schiff sei zwar in die Pläne der Feier involviert, die Hochzeitsfeier selbst fände jedoch nicht dort statt. Der Grund dafür könnte auch sein, dass eine Yacht dieses Ausmasses in einem eher unschönen Teil Venedigs vor Anker gehen müsste. Möglich wäre, dass ein Apéro auf der Yacht stattfindet, die Feier aber in der Stadt selbst – und das frisch vermählte Paar mit der Yacht im Anschluss an die Feierlichkeiten gen Sonnenuntergang fährt.