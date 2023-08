Jeff Bezos urlaubt mit Katy Perry und Orlando Bloom in Kroatien

Promi-Urlaub in der kroatischen Stadt Dubrovnik: Am Mittwochabend gab es für die Touristen in der Stadt am Mittelmeer eine starbesetzte Ergänzung. Amazon-Gründer Jeff Bezos (59) und seine Verlobte Lauren Sánchez (53) schlenderten zusammen mit ihrer Freundesgruppe durch die Strassen der Stadt. Das Paar war unter anderem in Begleitung von Katy Perry (38) und ihrem Partner Orlando Bloom (46) sowie Sänger Usher (44).