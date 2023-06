Jennifer Aniston freut sich nicht über alle Komplimente

«Du siehst toll aus für dein Alter!» Diesen Satz kann Jennifer Aniston nicht ausstehen, wie sie nun in einem Interview mit der britischen «Vogue» gestand. Denn ihrer Meinung nach sollte das Kompliment einfach nur lauten: «Du siehst toll aus – Punkt». «Es macht mich wahnsinnig. Ich kann es nicht ertragen», nervt sich die Schauspielerin. «Das ist eine Angewohnheit der Gesellschaft, dass wir diese Markierungen haben, wie: ‹Nun, du bist in diesem Stadium, also für dein Alter...› Ich verstehe nicht einmal, was das bedeutet.