Jennifer Aniston: Schwangerschaftsgerüchte waren «verletzend»

Aniston reagierte bereits in der Vergangenheit das ein oder andere Mal auf Schwangerschaftsgerüchte emotional. In einem Gastbeitrag in der «Huffington Post» aus dem Jahr 2016 schrieb der ehemalige «Friends»-Star: «Fürs Protokoll: Ich bin nicht schwanger. Was ich bin, ist genervt.» Sie habe es satt, Teil dieses Narrativs zu sein.