Jennifer Aniston spricht über ihre Schwierigkeiten mit der Liebe

«Es war einfach einfacher, alleine zu sein»

«Ich glaube, es war immer ein bisschen schwierig für mich, eine Beziehung zu führen, weil ich immer alleine war», erinnert sie sich. «Ich mochte den Gedanken nicht, dass man aufgeben muss, wer man ist oder was man braucht, also wusste ich nicht wirklich, wie ich das anstellen sollte.» Es sei für sie einfacher gewesen, «einfach allein zu sein», so die Schauspielerin weiter. «Ich hatte also keine wirkliche Übung in diesem Geben und Nehmen.» Auch heute noch seien Beziehungen eine Herausforderung für sie. Sie arbeite daran, «keine Angst zu haben, zu sagen, was man braucht und was man will».