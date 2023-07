Jennifer Aniston und Sandra Bullock backen Brownies

Preisfrage: Wie verbrachte Schauspielerin Sandra Bullock ihren 59. Geburtstag am Mittwoch? Mondäne Schampus-Party mit Freunden? Luxus-Urlaub in der Karibik? Die Antwort gibt offenbar ein Video, das Bullocks' Long-Term-Freundin Jennifer Aniston (54) jetzt mit ihren fast 43 Millionen Followern in einer Instagram-Story teilt. Sie backen gemeinsam Schokoladen-Kürbis-Brownies in Anistons Küche, wie das «People»-Magazin berichtet. Als Souschef unterstützt «Will & Grace»-Star Sean Hayes (53) die Ladies.