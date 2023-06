Ihre Haare gehören zu den berühmtesten in Hollywood. Seit Jennifer Aniston (54) in den 90er Jahren ihren Kult-Haarschnitt «The Rachel» trug, schwärmen Fans weltweit von ihren caramelblonden Strähnen. Jetzt hat sich die Schauspielerin auf Instagram in einem neuen, natürlichen Look gezeigt: In einem Video trägt sie graue Haare!