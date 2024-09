Garner versucht nun, ihren Partner zurückzugewinnen

Besonders Situationen wie Ende August, als Garner und Affleck fast eine Woche gemeinsam an der Yale University verbrachten, um ihrer Tochter Violet (18) beim Einzug ins Wohnheim zu helfen, hätten Miller zum Grübeln gebracht. Zusätzlich soll Affleck weiterhin häufig Kontakt zu Garner suchen, was Miller missfalle. Er sei der Meinung, Garner sollte Affleck klarmachen, dass es an der Zeit sei, ihre Nummer zu löschen.