Jennifer Lawrence spricht über ihre Schönheitseingriffe

Der «Hunger Games»-Star erklärte im Interview mit «The New Yorker», dass sie Botox nutze, allerdings nur so viel, dass sie ihre Stirn noch bewegen könne. Das sei für sie als Schauspielerin wichtig. Auf Filler hingegen verzichte sie, da man diese in der Kamera gut erkennen könne. Doch Lawrence ist sich nicht nur Nadeln gegenüber offen, sondern auch deutlich invasiveren Eingriffen. So zeigte sie sich von der Idee begeistert, sich eines Tages einem Facelifting zu unterziehen. Gerüchte, dass sie sich einem grösseren Schönheitseingriff bereits unterzogen hatte, stritt sie 2023 ab.