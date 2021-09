Die Oscar-Preisträgerin und Maroney gaben sich im Oktober 2019 in einer privaten Zeremonie auf dem Belcourt-Anwesen in Newport das Jawort. Nachdem Lawrence den New Yorker 2018 kennenlernte, hielt er im Februar 2019 bereits um ihre Hand an. Im Juni 2019 erklärte Lawrence bei der Premiere von «X-Men: Dark Phoenix» gegenüber «Entertainment Tonight», dass es eine «sehr, sehr einfache Entscheidung» gewesen sei, als er um ihre Hand anhielt. Auch den Grund für ihre Entschlossenheit gab sie an: «Nun, er ist einfach der beste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben jemals getroffen habe.»